Путина уже предупредили. России грозят самые жесткие санкции, - Келлог

Келлог напомнил, что в Конгрессе США уже подготовили законопроект о новых санкциях против России. Его поддержали более 70 сенаторов. Ограничения могут быть направлены прежде всего на российский Центральный банк или "теневой флот", который перевозит большую часть нефти РФ за границу.

Он напомнил, что около 70% российской нефти поставляется через Балтийское море. И США могут начать преследовать "теневой флот".

"Мы предупредили об этом президента Путина (российского диктатора Владимира Путина - ред.). Послушайте, это очень серьезно Эти санкции очень серьезны. Они жестче, чем мы когда-либо видели раньше. Европейцы придерживаются того же мнения", - отметил Келлог.

Спецпосланник также добавил, что новый канцлер Германии Фридрих Мерц очень жестко относится к новым санкциям. При этом Европа встает на защиту Украины.