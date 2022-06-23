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У Путіна знову виступили з образами на адресу західних політиків і згадали Меркель

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Четвер 23 червня 2022 10:43
У Путіна знову виступили з образами на адресу західних політиків і згадали Меркель фото: заступник голови Ради Безпеки РФ Дмитро Медведєв (Facebook)
Автор: Валерія Поліщук

У Європі не залишилося політиків рівня колишнього канцлера Німеччини Гельмута Коля, екс-президента Франції Жака Ширака і колишнього прем'єр-міністра Великобританії Маргарет Тетчер, які уособлювали потужний курс.

Про це заявив заступник голови Ради Безпеки РФ Дмитро Медведєв, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "РИА Новости".

За його словами, на зміну цих політиків "прийшла чахла поросль осіб, які умовно іменують себе технократами".

"Такі люди здатні грамотно сформулювати ідею, дати точні вказівки помічникам. Але вони не здатні взяти на себе відповідальність. Маріо Драгі - це не Сільвіо Берлусконі, а Олаф Шольц - не Ангела Меркель... Чи міг би посол України назвати канцлера Коля скривдженою ліверною ковбасою? Або нинішній президент України з'явитися на зустріч з президентом Шираком в зеленій футболці?",- написав він.

Медведєв заявив, що проблема європейської політики пов'язана насамперед з тим, що "вона стала блідим бек-вокалом американських солістів".

"Шарль де Голль міг заперечити будь-якому американському президенту. А зараз хто з європейців зробить це без тремтячих рук?... Вони обмежені лише своїми в'ялими електоральними завданнями. Це створює проблеми не тільки західному світу, але і нам, Росії", - заявив заступник голови Радбезу РФ.

Нагадаємо, раніше Медведєв загрозливо відреагували на візит Макрона, Шольца і Драгі до Києва, заявивши, що не має ніякої користі.

Раніше глава Мюнхенської конференції Крістоф Хойсген назвав екс-президента Росії Дмитра Медведєва останнім клоуном, реагуючи на загрози.

Раніше Медведєв заявляв, що ЄС нібито "зникне раніше, ніж прийме до свого складу Україну".

Також Медведєв різко відреагував на плани України отримувати газ від США по ленд-лізу, заявивши, що нібито "Україна буде існувати через два роки".

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Дмитро Медведєв Російська Федерація
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