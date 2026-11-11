У Путина уверены, что встреча в Абу-Даби приблизила РФ и Украину к миру
У российского диктатора Владимира Путина считают, что переговоры в Абу-Даби между РФ и Украиной при посредничестве США приблизили стороны к миру.
Об этом заявил помощник Путина и глава переговорной группы РФ в Абу-Даби Владимир Мединский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Вести".
Результаты переговоров в Абу-Даби
Журналист напомнил Мединскому его "осторожные и важные слова" о том, что Россия якобы пытается приблизиться к достижению мира.
Помощник Путина подтвердил, что стороны стали ближе к мирному соглашению после переговоров в Абу-Даби 10-11 ноября. Однако, по его мнению, сейчас очень многое зависит от всех участников процесса.
"Зависит от Украины, от позиции США и от того, получит ли обретет ли разум Европа", - говорит он.
При этом главный переговорщик РФ не упомянул о своей стране и ее возможных действиях для достижения мира.
Мединский добавил, что в любом случае Россия будто бы выполнит все задачи, которые перед собой ставит.
Ранее РБК-Украина писало, что тема европейской системы безопасности на переговорах в Абу-Даби была центральной, сказал Мединский.
В некоторых вопросах стороны смогли добиться взаимопонимания, считает он.
Кроме того, источники РБК-Украина сообщили, что основными темами первого дня переговоров в Абу-Даби были будущая архитектура безопасности и гарантии безопасности для Европы, Украины и РФ. Также обсуждалась возможность крупного обмена пленными.
Также Россия обновила состав делегации, которая примет участие в трехсторонних переговорах с Украиной и США в Абу-Даби. Этот список участников переговоров может многое сказать о планах Кремля на предстоящую встречу.