У российского диктатора Владимира Путина считают, что переговоры в Абу-Даби между РФ и Украиной при посредничестве США приблизили стороны к миру.

Об этом заявил помощник Путина и глава переговорной группы РФ в Абу-Даби Владимир Мединский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Вести".

Результаты переговоров в Абу-Даби

Журналист напомнил Мединскому его "осторожные и важные слова" о том, что Россия якобы пытается приблизиться к достижению мира.

Помощник Путина подтвердил, что стороны стали ближе к мирному соглашению после переговоров в Абу-Даби 10-11 ноября. Однако, по его мнению, сейчас очень многое зависит от всех участников процесса.

"Зависит от Украины, от позиции США и от того, получит ли обретет ли разум Европа", - говорит он.

При этом главный переговорщик РФ не упомянул о своей стране и ее возможных действиях для достижения мира.

Мединский добавил, что в любом случае Россия будто бы выполнит все задачи, которые перед собой ставит.