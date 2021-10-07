У Путіна підтвердили контакти щодо зустрічі з Зеленським. Але загального розуміння поки немає

На сьогодні тривають контакти щодо можливої зустрічі президента Росії Володимира Путіна з українським колегою Володимиром Зеленським. Але загального розуміння, як і порядку денного можливої зустрічі, поки немає.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг прес-секретаря президента Росії Дмитра Пєскова.

"Дійсно між Офісом президента України та Адміністрацією президента, це (Дмитро, - ред.) Козак, здійснювалися контакти з метою намацати той перелік питань, які могли б обговорюватися і озвучувалися різні пропозиції. Але поки, в сухому залишку, якогось загального розуміння і готовності до формулювання порядку денного можливої зустрічі немає", - зазначив Пєсков.

Нагадаємо, раніше російський "Комерсант" опублікував матеріал про те, що Москва давно направила пропозиції щодо зустрічі Путіна з Зеленським, на якій президент Росії має намір домогтися скасування санкцій і нав'язати Києву прямий діалог з представниками "ЛДНР".

До цього у Путіна заявили, що він ніколи не був проти з Зеленським.