У Путина отреагировали на визит Зеленского в США
В Кремле внимательно следили за встречей президента Украины Владимира Зеленского и главы США Джо Байдена. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, заявил, что якобы США продолжает воевать с Россией "до последнего украинца".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на росСМИ.
"Не прозвучало никаких призывов к миру. Это говорит, что Америка продолжает свою линию на то, чтобы де-факто и опосредованно воевать с Россией до последнего украинца", - сказал он.
Также Песков с присущим ему цинизмом удивился, почему из уст Байдена не прозвучало никаких слов предостережения "Зеленского от продолжения варварских обстрелов жилых домов в населенных пунктах Донбасса".
Также в Кремле явно не довольны отсутствием переговорной риторики с РФ в диалогах Байдена и Зеленского.
"Можем констатировать сожаление о том, что ни со стороны президента Байдена, ни со стороны президента Зеленского не прозвучало хоть каких-то слов, которые можно было бы воспринимать как потенциальную готовность прислушаться к озабоченностям России", - добавил Песков.
Напомним, российские пропагандисты запустили новый фейк после встречи президента Украины Владимира Зеленского и американского лидера Джо Байдена. Якобы последний заявил о готовности Украины к "диалогу о мире".
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