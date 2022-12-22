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У Путіна відреагували на візит Зеленського до США

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Росія, Четвер 22 грудня 2022 12:30
У Путіна відреагували на візит Зеленського до США Фото: прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

У Кремлі уважно стежили за зустріччю президента України Володимира Зеленського та глави США Джо Байдена. Прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що нібито США продовжує воювати з Росією "до останнього українця".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на росЗМІ.

"Не прозвучало жодних закликів до світу. Це каже, що Америка продовжує свою лінію на те, щоб де-факто та опосередковано воювати з Росією до останнього українця", - сказав він.

Також Пєсков із властивим йому цинізмом здивувався, чому з вуст Байдена не прозвучало жодних слів застереження "Зеленського від продовження варварських обстрілів житлових будинків у населених пунктах Донбасу".

Також у Кремлі явно незадоволені відсутністю переговорної риторики з РФ у діалогах Байдена та Зеленського.

"Можемо констатувати жаль про те, що ні з боку президента Байдена, ні з боку президента Зеленського не прозвучало хоч якихось слів, які можна було б сприймати як потенційну готовність прислухатися до занепокоєнь Росії", - додав Пєсков.

Як повідомлялось, російські пропагандисти запустили новий фейк після зустрічі президента України Володимира Зеленського та американського лідера Джо Байдена. Нібито останній заявив про готовність України до "діалогу про мир".

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