У Путина отреагировали на разговор Зеленского и Си Цзиньпиня

"Мы готовы приветствовать все, что может приблизить окончание конфликта в Украине и достижение Россией всех поставленных целей. А относительно самого факта общения это суверенное дело каждой из этих стран и вопрос их двустороннего диалога", - сказал Песков.

По его словам, Кремлю известно, что украинская "формула мира" и так называемый китайский "мирный план" нашли общие точки соприкосновения.

"Нам это известно. Информация неоднократно излагалась и (президентом Украины Владимиром - ред.) Зеленским, и нашими китайскими партнерами, публично озвучивались все основные параметры этих планов", - добавил Песков.

При этом он уточнил, когда Си Цзиньпинь в марте посещал Москву и общался с российским диктатором Владимиром Путиным, то стороны не обсуждали территориальную целостность Украины в пределах 1991 года.

"Нет, об этом речь не шла", - говорит Песков.

Разговор Зеленского и Си Цзиньпиня

Напомним, вчера президент Украины Владимир Зеленский и лидер Китая Си Цзиньпинь впервые с начала полномасштабного вторжения РФ провели телефонные переговоры.

Отметим, как заявил Си Цзиньпин в телефонном разговоре с Зеленским, его страна сделает все возможное для прекращения огня.

Так, по словам пресс-секретаря президента Украины Сергея Никифорова, этот разговор длился почти час и были некоторые точки соприкосновения мирных планов Украины и Китая. В частности, относительно недопустимости использования ядерного оружия.

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