У Путина отреагировали на идею о свободной экономической зоне на Донбассе
Москва не поддерживает предложение о создании свободной экономической зоны на Донбассе, которую рассматривают в рамках совместного плана Украины, США и ЕС.
Об этом заявил спикер Кремля Дмитрий Песков, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Интерфакс".
Спикер российского диктатора Владимира Путина начал выдумывать, что весь Донбасс входит в состав России.
Кроме того, он добавил, что управление этим регионом не может осуществляться какой-либо третьей стороной.
"В этом контексте я бы всё-таки сказал, что Донбасс является территорией Российской Федерации, субъектом Российской Федерации. (...) И вряд ли какая-то третья сторона может заниматься управлением регионов РФ", - цинично солгал Песков.
Таким образом спикер Кремля отреагировал на недавнее заявление украинского лидера Владимира Зеленского. По словам президента, один из сценариев завершения войны может предусматривать создание свободной экономической зоны в Донбассе под контролем третьей стороны.
Президент Украины уточнил, что специальные посланники президента США Дональда Трампа - Стив Виткофф и Джаред Кушнер - предлагают реальные сценарии завершения войны. Эти предложения они планируют обсудить не только с Киевом, но и с Москвой.
"Если коротко, там есть одна из идей для прекращения огня - это главное там. Вторая часть - это то, что предлагали американцы относительно свободной экономической зоны. То есть мы с "русскими" делаем одинаковые шаги назад, и это создает такой буфер, который называется свободной экономической зоной под каким-то управлением. Пока непонятно каким, но это какая-то третья сторона", - объяснил Зеленский 23 августа.
Что важно понимать, речь идет не о масштабном соглашении о свободной торговле, а о локальной инициативе, касающейся непосредственно зоны боевых действий.
По мнению украинского президента, этот "формат сложный, но справедливый".
Кстати, недавно в Кремле начали публично угрожать Британии атаками после нового решения Лондона по Украине.
Более того, Песков анонсировал месть за удары ВСУ по маркетплейсу OZON. Он цинично заявил, что больше всего страдать будет именно Киев.
Также РБК-Украина рассказывало, как развиваются события на фронте, в частности на Донбассе.