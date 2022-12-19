У Путина уклонились от ответа о наступлении на Украину вместе с Беларусью
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отреагировал на слова командующего Объединенными Силами ВСУ генерал-лейтенанта Сергея Наева о том, что Россия и Беларусь готовят совместную наземную спецоперацию.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на РосСМИ.
"Как зовут генерала? Ему нужно отдыхать. Переработал", - сказал Песков.
При этом российская журналистка перепутала украинских генералов, назвав фамилию Залужного вместо Наева.
Напомним, командующий Объединенными Силами ВСУ генерал-лейтенанта Сергей Наев заявил, что, вероятно, на встрече в Минске диктатор будет давить на Лукашенко, чтобы развернуть наземную операцию против Украины.
Добавим, что российский диктатор Владимир Путин прилетел в Минск 19 декабря для встречи с главой белорусского режима Александром Лукашенко.
Также мы писали, что спикер Путина Дмитрий Песков опроверг заявление о том, что Путин едет на встречу с главой белорусского режима Александром Лукашенко для того, чтобы привлечь Беларуси к войне против Украины
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