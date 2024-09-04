Путина это бесит. Курская операция сорвала планы РФ по прекращению огня, - эксперт

Эксперт обратил внимание, что россияне последнее время начали относительно часто применять баллистическое оружие, в том числе и неточные ракеты, которые предоставила Северная Корея.

"Почему запускают, потому что корейцы еще дадут, а если прилетит в какой-нибудь гражданский квартал, возможно, Украина пойдет на какие-то условия невыгодного компромиссного мира. Путин же сказал, "надо выгнать бандитов" из Курской области и тогда, возможно, будут переговоры", - подчеркнул он.

Мусиенко напомнил, что командир чеченского спецназа "Ахмат" Апти Алаудинов в интервью китайскому журналисту до начала Курской операции дал прогноз, что "еще два месяца и "СВО" закончится".

"Они думали, что они выйдут на прекращение огня когда-нибудь осенью после битв на востоке, когда истощатся и когда дойдут до чего-то, а тут Курск все сломал. И вот то, что Курск все сломал, это очень бесит и беспокоит Путина", - отметил эксперт.

Поэтому, по мнению Мусиенко, Путин возобновил террор мирного населения, чтобы вынудить Украину выйти из Курской области и пойти на уступки.