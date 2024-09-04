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Путіна це бісить. Курська операція зірвала плани РФ щодо припинення вогню, - експерт

Київ, Середа 04 вересня 2024 16:59
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Путіна це бісить. Курська операція зірвала плани РФ щодо припинення вогню, - експерт Фото: Володимир Путін, російський диктатор (Getty Images)
Автор: Іван Носальський
Експерт: Олександр Мусієнко

Операція українських захисників у Курській області зірвала очікування Росії щодо можливого припинення вогню восени. Тому російський диктатор Володимир Путін вдався до терору.

Про це у коментарі YouTube-каналу РБК-Україна заявив керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко.

Експерт звернув увагу, що росіяни останнім часом почали відносно часто застосовувати балістичну зброю, у тому числі й неточні ракети, які надала Північна Корея.

"Чому запускають, бо корейці ще дадуть, а якщо прилетить у якийсь цивільний квартал, можливо, Україна піде на якісь умови невигідного компромісного миру. Путін же сказав, що "треба вигнати бандитів" з Курської області і тоді, можливо, будуть переговори", - наголосив він.

Мусієнко нагадав, що командир чеченського спецназу "Ахмат" Апті Алаудінов в інтерв'ю китайському журналісту до початку Курської операції дав прогноз, що "ще два місяці і "СВО" закінчиться".

"Вони думали, що вони вийдуть на припинення вогню колись восени після битв на сході, коли виснажаться і коли дійдуть до чогось, а тут Курськ все зламав. І ось те, що Курськ все зламав, це дуже бісить і турбує Путіна", - зазначив експерт.

Тому, на думку Мусієнка, Путін відновив терор мирного населення, щоб змусити Україну вийти з Курської області та піти на поступки.

Що передувало

Нагадаємо, Україна несподівано для всіх розпочала операцію у Курській області. Воїни зі старту операції щодня продовжували стрімке просування.

ЗСУ взяли під контроль місто Суджа та близько 100 інших населених пунктів. Також у полон було взято сотні російських солдатів.

За словами президента України Володимира Зеленського, контроль над частиною Курської області планується утримувати доти, доки главу Кремля Володимира Путіна не вдасться змусити до переговорів.

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