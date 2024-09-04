Путіна це бісить. Курська операція зірвала плани РФ щодо припинення вогню, - експерт

Експерт звернув увагу, що росіяни останнім часом почали відносно часто застосовувати балістичну зброю, у тому числі й неточні ракети, які надала Північна Корея.

"Чому запускають, бо корейці ще дадуть, а якщо прилетить у якийсь цивільний квартал, можливо, Україна піде на якісь умови невигідного компромісного миру. Путін же сказав, що "треба вигнати бандитів" з Курської області і тоді, можливо, будуть переговори", - наголосив він.

Мусієнко нагадав, що командир чеченського спецназу "Ахмат" Апті Алаудінов в інтерв'ю китайському журналісту до початку Курської операції дав прогноз, що "ще два місяці і "СВО" закінчиться".

"Вони думали, що вони вийдуть на припинення вогню колись восени після битв на сході, коли виснажаться і коли дійдуть до чогось, а тут Курськ все зламав. І ось те, що Курськ все зламав, це дуже бісить і турбує Путіна", - зазначив експерт.

Тому, на думку Мусієнка, Путін відновив терор мирного населення, щоб змусити Україну вийти з Курської області та піти на поступки.