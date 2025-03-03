Не о Путине: Трамп сказал, о ком должны беспокоиться США

Трамп и борьба с мигрантами

Напомним, что вопрос борьбы с нелегальными мигрантами стал одним из ключевых в ходе предвыборной кампании Дональда Трампа. После вступление в должность президента республиканец начал двигаться по этому вопросу и выполнять обещание.

Так, по данным Министерства внутренней безопасности (DHS), за первый месяц президентства Трампа было арестовано более 20 тысяч нелегальных мигрантов.

Подробнее о том, как начиналась массовая депортация и как реагировала Латинская Америка - читайте в материале РБК-Украина.

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