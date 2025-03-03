Не про Путіна: Трамп сказав, про кого мають турбуватися США

Трамп і боротьба з мігрантами

Нагадаємо, що питання боротьби з нелегальними мігрантами стало одним із ключових під час передвиборчої кампанії Дональда Трампа. Після вступу на посаду президента республіканець почав рухатися в цьому питанні і виконувати обіцянки.

Так, за даними Міністерства внутрішньої безпеки (DHS), за перший місяць президентства Трампа було заарештовано понад 20 тисяч нелегальних мігрантів.

Детальніше про те, як починалася масова депортація і як реагувала Латинська Америка - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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