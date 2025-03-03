Не о Путине: Трамп сказал, о ком должны беспокоиться США

Президент США Дональд Трамп заявил, что Штаты должны меньше беспокоиться о российском диктаторе Владимире Путине. Наоборот, больше беспокойства должно быть о мигрантах, наркобаронов и других людей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост Трампа в его соцсети Truth Social.

Он подчеркнул, что такой подходит необходим для того, чтобы не закончить также, как Европа. "Нам следует меньше беспокоиться о Путине и больше беспокоиться о бандах мигрантов-насильников, наркобаронах, убийцах и людях из психиатрических больниц, въезжающих в нашу страну. Чтобы мы не закончили так же, как Европа", - написал Трамп.