Не про Путіна: Трамп сказав, про кого мають турбуватися США

Президент США Дональд Трамп заявив, що Штати мають менше турбуватися про російського диктатора Володимира Путіна. Навпаки, більше занепокоєння має бути про мігрантів, наркобаронів та інших людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пост Трампа в його соцмережі Truth Social.

Він підкреслив, що такий підхід необхідний для того, щоб не закінчити так само, як Європа. "Нам слід менше турбуватися про Путіна і більше турбуватися про банди мігрантів-ґвалтівників, наркобаронів, убивць і людей із психіатричних лікарень, які в'їжджають у нашу країну. Щоб ми не закінчили так само, як Європа", - написав Трамп.