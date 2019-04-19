Для Путіна зроблять відеозапис дебатів Порошенко і Зеленського

Фото: Володимир Путін (putin.kremlin.ru)

Можливо, Путін подивиться дебати на вихідних

Дебати кандидатів у президенти України Петра Порошенка і Володимира Зеленського на НСК "Олімпійський" в Кремлі постараються записати і передати цей відеозапис президенту РФ Володимиру Путіну. Про це повідомив журналістам прес-секретар Путіна Дмитро Пєсков, повідомляють росЗМІ.

Пєсков додав, що досі не знає, чи буде Путін у п'ятницю стежити за цими дебатами.

"Поки у мене немає інформації на цей рахунок. Ми будемо дивитися обов'язково, майданчик поки що колеги мені не порекомендували. У будь-якому випадку спробуємо це записати і передати президенту. Може бути, у нього буде на вихідних якийсь час подивитися. Але, звичайно, ми все це в наші дайджести включимо", - сказав Пєсков.

Нагадаємо телевізійний ефір дебатів Петра Порошенка і Володимира Зеленського почнеться в 18:50 і завершиться о 22:00.

Трансляція зі стадіону закінчиться о 20:00, після чого продовжиться ефір вже зі студії "Суспільного" за участю спікера Верховної ради Андрія Парубія. Дебати в студії почнуться в 21:00, але о 20:40 вийде матеріал, який вітатиме приїзд кандидатів. Теледебати буде модерувати Мирослава Барчук.

Дебати на стадіоні "Олімпійський" будуть модерувати голова правління "Громадського радіо", ведучий Андрій Куликов (сцена Порошенко) і телеведуча ICTV Олена Фроляк (сцена Зеленського).