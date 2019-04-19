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Для Путина сделают видеозапись дебатов Порошенко и Зеленского

Новости » Выборы 2019    19.04.2019 - 15:52
Для Путина сделают видеозапись дебатов Порошенко и Зеленского
Фото: Владимир Путин (putin.kremlin.ru)

Возможно, Путин посмотрит дебаты на выходные

Дебаты кандидатов в президенты Украины Петра Порошенко и Владимира Зеленского на НСК "Олимпийский" в Кремле постараются записать и передать эту видеозапись президенту РФ Владимиру Путину. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, сообщают росСМИ.

Песков добавил, что по-прежнему не знает, будет ли Путин в пятницу следить за этими дебатами.

"Пока у меня нет информации на этот счет. Мы будем смотреть обязательно, площадку пока еще коллеги мне не порекомендовали. В любом случае попробуем это записать и передать президенту. Может быть, у него будет на выходных какое-то время посмотреть. Но, конечно, мы все это в наши дайджесты включим", - сказал Песков.

Напомним телевизионный эфир дебатов Петра Порошенко и Владимира Зеленского начнется в 18:50 и завершится в 22:00. 

Трансляция со стадиона закончится в 20:00, после чего продолжится эфир уже из студии "Суспільного" с участием спикера Верховной рады Андрея Парубия. Дебаты в студии начнутся в 21:00, но в 20:40 выйдет материал, который будет предварять приезд кандидатов. Теледебаты будет модерировать Мирослава Барчук.

Дебаты на стадионе "Олимпийский" будут модерировать председатель правления "Громадського радіо", ведущий Андрей Куликов (сцена Порошенко) и телеведущая ICTV Елена Фроляк (сцена Зеленского).

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