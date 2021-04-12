У Путіна різко відповіли США на заклики відмовитися від агресії проти України

За його словами, відбувається девальвація подібних фраз.

"Ось ці заклики відмовитися від якихось ефемерних агресивних дій, погроз, змусять заплатити ціну. Чим більше ти вимовляєш такі фрази, тим більше вони девальвуються", - сказав він.

Представник Кремля заявляє, що Росія нібито ні для кого ніколи не уявляла і не представляє загрози, а також нібито ніколи не займалася агресивними діями.

В українській розвідці заявили, що сьогоднішнє збільшення військової присутності біля кордону України схоже на те, що було в 2014-2015 роках. Тоді почалась безпосередня агресія Російської Федерації проти України.