У Путіна розповіли, як проходить підготовка зустрічі з Зеленським

За його словами, необхідно прояснити ще багато деталей щодо порядку можливої зустрічі двох президентів.

"Такий діалог може стосуватися тільки тематики двосторонніх відносин. Діалог не може здійснюватися виходячи з цілей пошуків врегулювання конфлікту на південному сході України", - розповів Пєсков про можливі теми зустрічі.

За його словами, Путін зацікавлений у налагодженні добрих відносин з усіма країнами, особливо сусідами.

Пєсков заявив, що Україна поки не пропонувала конкретні майданчики для можливої зустрічі Путіна і Зеленського.

"Мені невідомо про те, що якісь конкретні пропозиції транслювалися з Києва в Москву. І якщо ми правильно зрозуміли, президент України говорив, що Донбас треба обговорювати. Для цього потрібна зустріч. Це не зовсім корелюється з уявленнями президента Росії про наповнення такої зустрічі", - повідомив він.

Разом з тим, дати проведення можливої зустрічі також немає.

Зазначимо, президент України запропонував Путіну провести зустріч на Донбасі, втім російський президент заявив, що чекає Зеленського у Москві.