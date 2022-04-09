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У Швеції формується парламентська більшість для вступу до НАТО

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Швеція, Субота 09 квітня 2022 11:23
У Швеції формується парламентська більшість для вступу до НАТО Фото: Швеція може вступити в НАТО слідом за Фінляндією (nato.int)
Автор: Олександр Білоус

Лідер другої за величиною опозиційної партії Швеції заявив, Якщо сусідня Фінляндія подасть заявку на вступ до НАТО, то він запропонує партії змінити позицію. Зміна позиції партії" Шведські демократи " означатиме перехід до парламентської більшості на користь приєднання до альянсу довгий час нейтральної Швеції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Вторгнення Росії в Україну спонукало дві країни розглянути можливість приєднання, хоча Швеція більше коливається, ніж Фінляндія, у якої 1300-кілометровий кордон з Росією.

Уряд Фінляндії заявив, що в найближчі тижні уточнить наступні кроки щодо можливого рішення про членство.

"Що змінилося зараз, так це те, що Фінляндія дуже чітко рухається до членства в НАТО, і є багато ознак того, що це може статися в найближчому майбутньому. Це, а також той факт, що Україна, яка не є членом НАТО, абсолютно самотня, змусили мене (змінити позицію", - сказав лідер партії "Шведські демократи" Джиммі Акессон.

Нагадаємо, Росія вторглася в Україну 24 лютого. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

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