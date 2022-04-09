У Швеції формується парламентська більшість для вступу до НАТО

Лідер другої за величиною опозиційної партії Швеції заявив, Якщо сусідня Фінляндія подасть заявку на вступ до НАТО, то він запропонує партії змінити позицію. Зміна позиції партії" Шведські демократи " означатиме перехід до парламентської більшості на користь приєднання до альянсу довгий час нейтральної Швеції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Вторгнення Росії в Україну спонукало дві країни розглянути можливість приєднання, хоча Швеція більше коливається, ніж Фінляндія, у якої 1300-кілометровий кордон з Росією.

Уряд Фінляндії заявив, що в найближчі тижні уточнить наступні кроки щодо можливого рішення про членство.

"Що змінилося зараз, так це те, що Фінляндія дуже чітко рухається до членства в НАТО, і є багато ознак того, що це може статися в найближчому майбутньому. Це, а також той факт, що Україна, яка не є членом НАТО, абсолютно самотня, змусили мене (змінити позицію", - сказав лідер партії "Шведські демократи" Джиммі Акессон.