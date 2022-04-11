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Вступ Фінляндії та Швеції до НАТО - велика помилка Путіна , - The Times

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Нью-Йорк, Понеділок 11 квітня 2022 03:13
Вступ Фінляндії та Швеції до НАТО - велика помилка Путіна , - The Times Війська НАТО (Фото: gettyimages.com)
Автор: Константин Широкун

Кілька офіційних осіб США повідомляють, що Росія зробила велику стратегічну помилку, оскільки в результаті її дій Фінляндія і Швеція готові вступити в НАТО. Повідомляється, що заявки на вступ до Альянсу будуть подані вже влітку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Times.

У Вашингтоні роблять велику ставку на вступ Фінляндії та Швеції до НАТО. Цей крок розтягне російські збройні сили. Офіційні особи США заявили, що членство обох скандинавських країн в НАТО було темою для розмов і численних зустрічей під час переговорів між міністрами закордонних справ Альянсу минулого тижня, на яких в якості запрошених гостей були присутні Швеція і Фінляндія.

"Як це може бути чимось іншим, крім великої стратегічної помилки Путіна?"- сказав один високопоставлений американський чиновник. Очікується, що заявка Фінляндії буде подана в червні, її приклад незабаром піде і Швеція.

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