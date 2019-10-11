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У Путіна прокоментували слова Зеленського про розміщення миротворців на кордоні

Новини » Політика    11.10.2019 - 16:37
У Путіна прокоментували слова Зеленського про розміщення миротворців на кордоні
Фото: Дмитро Пєсков (УНІАН)

Зеленський під час прес-марафону повідомив, що на кордоні з Російською Федерацією можуть з'явитися миротворці

Росія поки не отримувала від української влади офіційної пропозиції щодо розміщення миротворців на російсько-українському кордоні. Про це повідомив прес-секретар президента Росії Володимира Путіна Дмитро Пєсков, передають російські ЗМІ.

Раніше президент України Володимир Зеленський під час прес-марафону повідомив, що на кордоні з Російською Федерацією можуть з'явитися миротворці. Зеленський також заявив, що можливе введення миротворчого контингенту на Донбас буде предметом переговорів "нормандської четвірки".

"Ми не маємо ніякої офіційної інформації про такі ініціативи", - сказав Пєсков.

На зустрічі з журналістами Зеленський заявив, що він незадоволений мінськими угодами 2015 року, оскільки його не влаштовує послідовність зафіксованих у них кроків. Представник Кремля також додав, що зміна послідовності виконання мінських угод поки не обговорюється.

"Про це поки ніхто мови не веде", - відповів представник Кремля на питання, чи готова РФ обговорювати можливість зміни порядку виконання Мінська-2.

"Для цього хтось повинен офіційно сказати, що він виходить з Мінського плану дій", - пояснив Пєсков, зазначивши, що "тоді це буде зовсім інша модальність".

"І, щоб після цієї модальності говорити про щось інше, крім всього іншого треба буде говорити з представниками "ДНР" і "ЛНР", - сказав прес-секретар президента РФ.

Нагадаємо, 13 вересня Зеленський заявляв, що на даний момент введення миротворчої місії на Донбас не розглядається.

Як писало РБК-Україна раніше, влітку вже колишній посол Франції в Україні Ізабель Дюмон в інтерв'ю РБК-Україна заявила про сумніви в тому, що миротворча місія ООН може бути введена на територію окремих районів Донецької та Луганської областей.

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