ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Росія не збирається звільняти Навального на вимогу ЄСПЛ

Новость на русском → Москва, Середа 17 лютого 2021 17:06
Росія не збирається звільняти Навального на вимогу ЄСПЛ Фото: Олексій Навальний (Getty Images)
Автор: Роман Тверденко

Російська влада не збирається випускати опозиціонера Олексія Навального на вимогу Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ). Його рішення дозволяє не виконувати конституція РФ.

Про це заявив віце-спікер Держдуми Росії Петро Толстой, повідомляє Tass.ru.

За його твердженням, конституція дозволяє уряду ігнорувати рішення ЄСПЛ як політизоване і таке, що суперечить основнову законом РФ.

"Якщо таке рішення буде, то звичайно, Російська Федерація виконувати його не буде. У конституції є норма, яка говорить про те, що міжнародні зобов'язання країни виконуються, але при цьому політизовані трактування міжнародних органів, таких як ЄСПЛ, у відношенні країни", - сказав Толстой.

Раніше повідомлялося, що Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) вимагає від Російської Федерації негайно звільнити опозиціонера Олексія Навального. При цьому суд керується екстреним правилом, яке застосовується рідко.

Також повідомлялося, що Євросоюз може ввести санкції проти Росії через ситуацію з Навальним в березні цього року. Над санкціями почали працювати ще минулого тижня.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України В світі Навальный
NEWS
У Зеленського проти подачі води в Крим. Щоб виключити повністю, добудують дамбу
У Зеленського проти подачі води в Крим. Щоб виключити повністю, добудують дамбу
DAILY
Хто наступний. Чи буде Володимир Зеленський воювати з олігархами
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Хто наступний. Чи буде Володимир Зеленський воювати з олігархами