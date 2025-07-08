У Путина пожаловались на решение Трампа об оружии для Украины: в СНБО отреагировали

Заявление Пескова

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сегодня прокомментировал решение президента США Дональда Трампа возобновить поставки оружия Украине.

По его словам, о приостановке американской военной помощи "было много противоречивых заявлений".

"Очевидно, что поставки (вооружения Украине - ред.) продолжаются, очевидно, что и европейцы активно участвуют в том, чтобы накачать Украину вооружением. Эти действия скорее не лежат в русле попыток способствовать мирному урегулированию", - пожаловался он.

Реакция Коваленко

"То есть в логике Путина (российского диктатора Владимира Путина - ред.) все просто - он хочет всю Украину, безоружную, беззащитную, под контролем России. Но этого не будет. Это невозможно, и с этим не согласны не только украинцы, но и западные партнеры", - подчеркнул руководитель ЦПД, реагируя на заявление Пескова.

Он добавил, что Россия также хочет получать оружие и людей из КНДР, компоненты и технологии из Китая и постепенно привлекать к войне африканцев из Лаоса и ожидает, что на это не будет никакого ответа от Запада.

"Затем Путин захочет просто вот так взять и зайти в Балтию. А еще скажет, что Польша в Варшавском договоре была в зоне влияния России. Очень в лоб, и очень странно со стороны России думать, что никто ничего не будет делать в ответ на рост угроз", - обратил внимание Коваленко.

По его словам, такие действия только подтверждают "необходимость ликвидации режима Путина".