Путина предупреждали о бунте Пригожина за два-три дня до начала, - WP

Украинские и другие европейские силовики отмечают, что когда Пригожин утром 24 июня совершил попытку мятежа, Путин был "парализован" и не мог действовать решительно. По словам чиновников, в течение большей части дня не было отдано ни одного приказа.

Согласно оценкам разведки, российские спецслужбы предупредили Путина о том, что Пригожин может готовить мятеж не менее чем за два-три дня до того, как он состоялся.

Были приняты меры по усилению безопасности на нескольких стратегических объектах, включая Кремль, где был увеличен штат президентской охраны и роздано больше оружия, но в остальном никаких действий не было предпринято.

"У Путина было время, чтобы принять решение о ликвидации (мятежа - ред.) и арестовать организаторов. Затем, когда это начало происходить, был паралич на всех уровнях... Был абсолютный ужас и растерянность. Долгое время они не знали, как реагировать", - сказал один из европейских чиновников по безопасности, который, как и другие, говорил на условиях анонимности.

Причем пресс-секретарь диктатора Дмитрий Песков назвал такие оценки разведки якобы "чепухой", добавив, что их распространяют "люди, у которых нет никакой информации".

Не имея четких приказов местные военные и силовые структуры приняли решение не пытаться остановить хорошо вооруженные войска "Вагнера", сообщили представители силовых структур.

Многие на местном уровне не могли поверить, что восстание могло состояться без определенной договоренности с Кремлем, говорят представители службы безопасности - несмотря на экстренное телеобращение Путина к нации утром в день мятежа, в котором он пообещал жесткие действия, чтобы остановить повстанцев, и, несмотря на ордер на арест Пригожина за "подстрекательство к мятежу" накануне его похода в Москву.

"Местные власти не получали никаких команд от руководства. С нашей точки зрения, это самый большой признак нездоровой ситуации внутри России. Авторитарная система сформирована таким образом, что без очень четкой команды от руководства люди ничего не делают. Когда руководство находится в смятении и беспорядке, такая же ситуация на местном уровне и даже хуже", - заявил высокопоставленный украинский силовик.

Беспорядок в Кремле также отражает углубление разногласий внутри российского безопасностного и военного истеблишмента по ведению войны в Украине, причем многие, в том числе в высших эшелонах служб безопасности и военных, поддерживают стремление Пригожина устранить высшее военное руководство России, заявили европейские чиновники по безопасности.

Один высокопоставленный чиновник НАТО сказал, что некоторые высокопоставленные лица в Москве, похоже, готовы объединиться вокруг Пригожина, если ему удастся добиться выполнения своих требований.

Но другие представители силовых структур были в ужасе от попытки мятежа и беззубой реакции Кремля. Они были убеждены, что это ведет Россию к периоду глубочайших потрясений.

"Был беспорядок. Можно спорить о его глубине, но согласия действительно не было", - сказал высокопоставленный представитель российских дипломатических кругов.

Представители российской элиты заявили, что разногласия по ведению войны и отношению к ней российского военного руководства будут продолжаться, несмотря на пиар-кампанию Кремля, направленную на то, чтобы продемонстрировать, что Путин контролирует ситуацию, и начало кампании по очистке рядов российской армии от критиков и сторонников Пригожина.

Отсутствие руководства со стороны Кремля во время кризиса значительно ослабило Путина, считают его критики.

"Путин показал себя человеком, который не способен принимать серьезные, важные и быстрые решения в критических ситуациях. Он просто спрятался. Это не было понятно большинству российского населения. Но это очень хорошо понятно путинской элите. Он больше не является гарантом их безопасности и сохранения системы", - сказал Геннадий Гудков, бывший полковник российских спецслужб, а ныне оппозиционный политик в изгнании.

"Россия - это страна мафиозных правил. И Путин совершил непростительную ошибку. Он потерял свою репутацию самого жесткого человека в городе", - сказал высокопоставленный московский финансист, связанный с российскими спецслужбами.

Переворот Пригожина

24 июня лидер ЧВК "Вагнера" обвинил российские войска в том, что они ударили по тыловым лагерям его наемников. Тогда он со своими наемниками отправился штурмовать Москву. За день они взяли под контроль Ростов, а до Москвы не дошли 200 км.

Однако мятеж быстро закончился после переговоров Пригожина с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко. После этого было решено отправить Пригожина и часть его вояков в Беларусь.

Сейчас в Беларусь прибыло более 3,5 тысяч "вагнеровцев". 20 июля стало известно, что белорусские спецназовцы и наемники проведут совместные учения.

При этом Польша ожидает на определенные провокации со стороны России, поэтому передислоцировала военных с западной части страны на восток. В Офисе президента также не исключают провокаций у границы Польши и стран Балтии.

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