Война в Украине

Путина предупредили о риске краха экономики из-за войны с Украиной, - Bloomberg

18:00 01.06.2026 Пн
2 мин
Обсуждение путей сокращения затрат стало одним из самых острых экономических вопросов в Кремле за последние годы
aimg Анастасия Никончук
Фото: Владимир Путин (GettyImages)

Министр финансов России Антон Силуанов и представители Центрального банка РФ предупредили диктатора Владимира Путина о растущем давлении на бюджет из-за военных расходов.

Бюджетный кризис усиливается

Высокопоставленные чиновники финансового блока России сообщили руководству страны, что текущая структура военных расходов создает риск стремительного роста дефицита бюджета.

По их данным, Минфин и Центробанк РФ настаивают на необходимости пересмотра оборонных трат и предлагают варианты их сокращения.

В ведомствах считают, что без оптимизации государственных расходов стабилизировать финансы будет крайне сложно.

Разногласия внутри власти

Инициативы финансового блока встретили сопротивление со стороны военного ведомства и части политического руководства.

Там считают, что снижение финансирования армии может ударить по оборонной промышленности и сорвать выполнение поставленных задач.

По информации источников, часть обсуждений касается перераспределения бюджета в пользу других статей, при этом окончательные решения остаются за президентом.

Давление на экономику

Отдельные оценки указывают, что дефицит бюджета РФ в этом году может достигать триллионов рублей. Экономика страны при этом замедляется, а прогнозы роста снижаются.

Дополнительным фактором давления остаются санкции, нестабильные доходы от экспорта и сокращение резервов, которые ранее компенсировали дефицит.

Власти уже вынуждены повышать налоги и пересматривать бюджетные параметры.

Сложный выбор для Кремля

Эксперты и источники в правительстве отмечают, что Москва сталкивается с необходимостью либо сокращать расходы, либо искать новые источники доходов.

При этом ключевые решения в финансовой политике напрямую зависят от позиции президента.

Напоминаем, что российская экономика демонстрирует заметное замедление на фоне продолжающейся войны и ударов украинских беспилотников, оказывающих дополнительное давление на ключевые отрасли. На этом фоне диктатор Владимир Путин открывает уже пятый с начала полномасштабного вторжения Петербургский международный экономический форум, который рассматривается как площадка для поиска новых источников экономического роста.

