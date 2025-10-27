У Путина не замечают напряженности в отношениях с США из-за "Буревестника"

Кремль считает, что испытания дальнобойной крылатой ракеты "Буревестник" якобы не должны повлиять на отношения между США и Россией.

Об этом заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, сообщает РБК-Украина со ссылкой на " Коммерсантъ ".

Он добавил, что отношения США и России сейчас находятся "на минимальном уровне". По его словам, пока только лишь "наметились первые, робкие усилия, для того чтобы вывести эти отношения из состояния прежнего оцепенения".

"Здесь нет ничего такого, что может и должно напрячь отношения между Москвой и Вашингтоном", - сказал Песков.

Испытания "Буревестника"

Россия на днях объявила об испытании крылатой ракеты 9М730 "Буревестник" с участием российского диктатора Владимира Путина.

По словам представителей Кремля, тест прошел 21 октября, полет длился 15 часов, ракета пролетела 14 000 км со скоростью около 933 км/ч.

Путин назвал систему "уникальным изделием" и распорядился подготовить инфраструктуру для её применения. Независимых подтверждений этих данных нет. Подготовку к испытаниям фиксировали еще в августе, а сам проект работает с 2001 года .

"Буревестник" позиционируют как крылатую ракету с ядерной силовой установкой и почти глобальной дальностью. Для старта применяется твердотопливный ускоритель. Длина ракеты около 12 м (примерно 9 м после отделения ускорителя), заявленная скорость - 850–1300 км/ч.

По данным западных исследователей, РФ проводила несколько десятков испытаний, из которых успешными считают лишь один-два.

Самый резонансный инцидент - взрыв образца 8 августа 2019 года в Архангельской области с гибелью пяти ученых и кратковременным повышением радиации.

После этого президент США Дональд Трамп заявил, что Путин должен завершить войну против Украины, а не испытывать свои ракеты.