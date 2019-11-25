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У Путіна поки не планують окрему зустріч із Зеленським у Парижі

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У Кремлі не планують зустрічі Путіна з Зеленським у форматі тет-а-тет

Російська сторона поки не планує проводити в Парижі на саміті "нормандської четвірки" окрему зустріч з Володимиром Зеленським. Про це заявив прес-секретар президента Росії Володимира Путіна Дмитро Пєсков, передають російські ЗМІ.

За його словами, на даний момент окремої зустрічі із Зеленським у Парижі поки не планується.

"Так чи інакше, чотири президенти зустрінуться в нормандському форматі", - додав Пєсков.

Нагадаємо, минулого тижня президент України Володимир Зеленський назвав ключові питання нормандської зустрічі. За його словами, українська делегація спробує отримати список полонених зі строками їх повернення і домогтися перемир'я на Донбасі.

"Не фейкове перемир'я, а серйозне перемир'я зі зрозумілими термінами і обов'язками, по-третє, контроль над кордоном і передача Україні контролю над кордоном Україна - Росія", - зауважив Зеленський.

Крім того, Україна буде домагатися можливості проведення місцевих виборів.

Відзначимо, раніше голова відділу відносин з країнами "Східного партнерства" зовнішньополітичної служби ЄС Річард Тиббельс завив, що Брюссель від президента Росії Володимира Путіна чекає на нормандській зустрічі значущих кроків для просування мінського процесу.

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