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Зеленський і Трюдо обговорили саміт у нормандському форматі

Новини » Політика     22.11.2019 - 19:12
Зеленський і Трюдо обговорили саміт у нормандському форматі
Фото: Володимир Зеленський і Джастін Трюдо (president.gov.ua)

Трюдо позитивно оцінив домовленість про проведення зустрічі нормандської

Президент України Володимир Зеленський у п'ятницю, 22 листопада, провів телефонну розмову з прем'єр-міністром Канади Джастіном Трюдо, під час якого обговорили майбутній саміт в нормандському форматі. Про це повідомляє пресс-служба Офісу президента.

Повідомляється, що Трюдо позитивно оцінив домовленість про проведення саміту "нормандської четвірки" 9 грудня, а також привітав звільнення полонених українських моряків і повернення захоплених Росією судів.

Зеленський привітав прем'єр-міністра Канади з перемогою Ліберальної партії на парламентських виборах і формуванням нового уряду. Також президент України висловив надію на поступову лібералізацію Канадою візового режиму для українців.

Крім цього Зеленський запросив Трюдо відвідати Україну з офіційним візитом.

Нагадаємо, зустріч в нормандському форматі має відбутися 9 грудня в Парижі. За словами Володимира Зеленського, одним з питань, яке буде піднімати Україна, є повернення на підконтрольну українському уряду територію всіх ув'язнених.

Крім того, в кінці серпня канцлер Німеччини Ангела Меркель і Джастін Трюдо закликали Україну до реформ, а також запевнили у подальшій підтримці.

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Новини України Володимир ЗеленськийДжастин Трюдо
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