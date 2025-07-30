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У Путина похвастались "иммунитетом к санкциям" после угроз Трампа

Фото: пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия выработала "определенный иммунитет" к санкциям и готова к новым экономическим ограничениям.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его заявление, которое распространяют росСМИ.

"Мы достаточно долго живем под огромным количеством санкций. Наша экономика функционирует под огромным количеством ограничений. Конечно, определенный иммунитет у нас уже выработан по этому поводу", - отметил Песков.

Он отметил, что Россия фиксирует заявления, которые поступают от президента США Дональда Трампа и других международных представителей по этому поводу.

Ультиматум Трампа для Путина

Напомним, что ранее в этом месяце президент Трамп установил 50-дневный срок для российского диктатора Владимира Путина. В течение этого времени Путин должен согласиться и прекратить войну против Украины.

Если же Кремль не пойдет на мир, Трамп пригрозил ввести санкции в отношении стран, которые покупают российскую нефть и таким образом финансируют агрессивную войну Москвы.

Впрочем, вчера, 29 июля глава Белого дома сократил срок для мирной договоренности до 10 дней из-за отсутствия прогресса со стороны РФ.

Кроме того, он предупредил, что Россию ожидают не только вторичные тарифы на экспорт товаров и услуг в США, но и вторичные санкции.

В ответ на это, как отмечается в отчете американского Института изучения войны, чиновники Кремля пытаются заставить президента США отказаться от десятидневного срока для завершения войны в Украине и нормализовать отношения с Москвой.

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