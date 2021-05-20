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У Путіна підтвердили підготовку зустрічі з Зеленським: процес йде непросто

Автор: РБК-Україна

На сьогодні йде підготовка зустрічі президента Росії Володимира Путіна з президентом України Володимиром Зеленським. Але процес на сьогодні просувається непросто.

Про це заявив прес-секретар президента Росії Володимира Путіна, передає ТАСС.

"З нашого боку (заступник голови адміністрації президента Росії, - ред.) Дмитро Козак бере участь, є начерки можливих тем до обговорення", - зазначив він і підкреслив, що "процес йде непросто".

За його словами, в даний момент є тільки "гіпотетичний начерк до гіпотетичної зустрічі". Дата не обговорювалася.

Відзначимо, на сьогоднішній великій прес-конференції Володимир Зеленський заявив, що зустріч з Путіним може пройти або на Донбасі, або на нейтральній території. Він також підтвердив, що вона точно пройде в Москві, як раніше пропонував російський президент.

Нагадаємо, раніше глава Офісу президента України Андрій Єрмак заявив, що конкретні деталі вагомість цієї події між Зеленським і Путіним ще обговорюються. Він також зазначив, що поки що рано озвучувати деталі.

Він також говорив, що конфлікт на Донбасі не можна вирішити без участі російської сторони в переговорах. За його словами, зараз Київ прагне "використовувати будь-які дипломатичні можливості", які допоможуть привести до прогресу.

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