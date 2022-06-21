У Путіна підтвердили майбутні переговори з Туреччиною щодо вивезення зерна з України

Російська Федерація найближчим часом проведе переговори з Туреччиною з питань вивезення зерна з України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на радіо "Говорить Москва".

Як зазначив прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков, сам президент Володимир Путін не бере участь у таких переговорах. Вони проходитимуть по лінії Міністерств оборони.

Зазначимо, за даними видання Bloomberg, переговори мають пройти найближчим часом в Стамбулі. Турецьке видання уточнюють, що вони можуть відбутися наступного тижня.