Литва відправила Україні військове обладнання для розблокування портів
Уряд Литви відправив Україні військове обладнання для розблокування портів. Частина з нього вже йде до Києва.
Про це заявив Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Wiadomosci.
"Для відкриття портів на півдні України їй потрібно військове обладнання. Частина його вже в процесі постачання. На жаль, іншого шляху розблокувати порти немає", - заявив він.
Раніше Ландбергіс заявив, що якби всі країни ЄС надали Україні необхідне озброєння, то війна проти Росії закінчилася б швидше.
Нагадаємо, президент Еммануель Макрон заявляв, що Франція спільно зі своїми європейськими колегами опрацьовує маршрут вивезення зерна з України через Румунію.
Крім того, у Британії висловили сподівання, що найближчими днями вдасться досягти прогресу в питанні деблокування експорту українського зерна.