Литва відправила Україні військове обладнання для розблокування портів

Уряд Литви відправив Україні військове обладнання для розблокування портів. Частина з нього вже йде до Києва.

Про це заявив Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Wiadomosci.