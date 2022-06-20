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Литва відправила Україні військове обладнання для розблокування портів

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Вільнюс, Понеділок 20 червня 2022 13:22
Литва відправила Україні військове обладнання для розблокування портів Фото: міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс (twitter.com/LithuaniaMFA)
Автор: Валерія Поліщук

Уряд Литви відправив Україні військове обладнання для розблокування портів. Частина з нього вже йде до Києва.

Про це заявив Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Wiadomosci.

"Для відкриття портів на півдні України їй потрібно військове обладнання. Частина його вже в процесі постачання. На жаль, іншого шляху розблокувати порти немає", - заявив він.

Раніше Ландбергіс заявив, що якби всі країни ЄС надали Україні необхідне озброєння, то війна проти Росії закінчилася б швидше.

Нагадаємо, президент Еммануель Макрон заявляв, що Франція спільно зі своїми європейськими колегами опрацьовує маршрут вивезення зерна з України через Румунію.

Крім того, у Британії висловили сподівання, що найближчими днями вдасться досягти прогресу в питанні деблокування експорту українського зерна.

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