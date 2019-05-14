У Путіна заперечують підготовку до зустрічі з Трампом

Прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що запит про проведення зустрічі Володимира Путіна з президентом США Дональдом Трампом від Вашингтона не надходив. Про це повідомили росЗМІ.

Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що планує зустрітися з президентом Росії Володимиром Путіним на саміті "Великої двадцятки" (G20) в червні 2019 року в Японії



"Ні. Ніяких запитів не було", - сказав прес-секретар Путіна, відповідаючи на відповідне питання.

Нагадаємо, що остання телефонна розмова між президентом США Дональдом Трампом і президентом РФ Володимиром Путіним Трамп назвав "дуже хорошим".

Як писало РБК-Україна раніше, в квітні радники Трампа і Путіна провели зустріч у Москві. Прес-секретар президента РФ Володимира Путіна Дмитро Пєсков підкреслював, що радники президентів обговорили питання двосторонніх відносин Росії та США. Пєсков також негативно відповів на питання, чи йшлося про можливу зустріч лідерів Сполучених Штатів Америки і Росії.