У Путіна відреагували на можливість обміну послами між Україною і Росією

Україна і Росія поки не ведуть предметної розмови про обмін послами, про їх кандидатур говорити передчасно. Про це заявив прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков, повідомляють росЗМІ.

Пєсков зазначив, що така готовність декларується міністром закордонних справ Сергієм Лавровим.

"В цілому між країнами на експертному рівні певні контакти мають місце, разом з тим, предметної розмови про обмін главами дипломатичних місій досі не було", - сказав він.

Раніше Лавров заявляв, що це питання вже обговорювалося з українською стороною. Однак він не назвав ім'я українського представника.

Додамо, Україна і Росія відкликали своїх послів у 2014 році у зв'язку з анексією Криму і російською агресією на Донбасі.

Зазначимо, Гаазький трибунал прирівняв анексію Росією Криму до війни. У звіті суду зазначається, що не потрібно встановлення факту правомірності початкової інтервенції, яка спричинила окупацію.

Нагадаємо, на Донбасі протягом минулої доби, 9 лютого, під обстрілом поранений один український військовий зі складу операції Об'єднаних сил. Противник застосував міномети.