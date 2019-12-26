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Туреччина в січні розгляне питання відправки військ до Лівії

Новини » В світі     26.12.2019 - 11:21
Туреччина в січні розгляне питання відправки військ до Лівії
Ілюстративне фото (GettyImages)

Питання відправки турецьких військ в Лівії стане першим для турецького парламенту на зимовій сесії

Турецький парламент розглянемо питання відправки військ до Лівії на початку січня. Про це заявив президент Туреччини Реджеп Ердоган, передає Anadolu.

За його словами, законопроект про мандат уряду на відправку військ в Лівії стане першим питання зимової сесії турецького парламенту.

"Туреччина відправляє війська туди, куди її запрошують. Зважаючи на те, що подібне звернення надійшло, ми зробимо відповідні кроки. Туреччина надасть будь-яку необхідну підтримку легітимним владі Лівії, які ведуть боротьбу з генералом Халіфою Хафтаром, заручившимся підтримкою ряду європейських і арабських країн", - заявив Ердоган.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що турецький парламент розробляє законопроект, який дозволить в майбутньому Анкарі направити своїх військовослужбовців в Лівії. Представник Ердогана зазначив, що може виникнути необхідність у такому законопроекті залежно від відбуваються там подій.

У листопаді парламент Туреччини ратифікував угоду з питань безпеки та військового співробітництва, підписану раніше з міжнародно визнаним урядом Лівії. Угода може відкрити шлях для військової допомоги з боку Анкари, незважаючи на ембарго ООН на постачання зброї до Лівії.

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