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Парламент Туреччини ратифікував угоду, яка дозволяє відправити війська до Лівії

Новини » В світі     21.12.2019 - 23:08
Парламент Туреччини ратифікував угоду, яка дозволяє відправити війська до Лівії
Ілюстративне фото (GettyImages)

Парламент Туреччини схвалив угоду 269 голосами проти 125

Парламент Туреччини ратифікував угоду з питань безпеки та військового співробітництва, підписану в листопаді з міжнародно визнаним урядом Лівії. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Угоду підтримали 269 парламентаріїв, проти висловилися 125. Уряд національної згоди Лівії ратифікував її у четвер, 19 грудня.

Зазначається, що Туреччина і Лівія підписали угоду про розширення військової співпраці, а також окрему угоду про морські кордони в східній частині Середземного моря, в листопаді 2019 року. Угода може відкрити шлях для військової допомоги з боку Анкари, незважаючи на ембарго ООН на постачання зброї до Лівії.

Раніше президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив про готовність надіслати турецькі війська в Лівію для підтримки уряду національної згоди під керівництвом прем'єр-міністра Лівії Фаїза Сараджа.

Нагадаємо, раніше члени Ради безпеки ООН висловили глибоку стурбованість у зв'язку з ескалацією насильства в Лівії і закликали всі країни дотримуватись ембарго на поставки зброї.

Як відомо, в Лівії після повалення режиму Муамара Каддафі з 2014 року існує щонайменше чотири паралельних уряди. Найбільше влади у міжнародно визнаного уряду національної єдності на чолі з Фаїзом Сараджою, який базується в столиці країни Тріполі і який підтримала ООН, і у Лівійської національної армії на чолі з військовим генералом Халіфою Хафтаром на сході країни.

Армія на чолі з Хафтаром з початку квітня 2019 року веде наступ на Тріполі.

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