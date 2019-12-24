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Туреччина готує закон, який дозволяє направити військових у Лівію

Новини » В світі     24.12.2019 - 23:11
Туреччина готує закон, який дозволяє направити військових у Лівію
Ілюстративне фото (GettyImages)

Представник Ердогана заявив, що Туреччина буде "підтримувати лівійський уряд і лівійський народ"

Турецький парламент розробляє законопроект, який дозволить в майбутньому Анкарі направити своїх військовослужбовців в Лівію. Про це заявив офіційний представник президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана Ібрагім Калин, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Anadolu.

За його словами, може виникнути необхідність у такому законопроекті залежно від подій, які там відбуваються.

"Парламент працює над цим", - розповів Калин.

Він додав, що поки що не має права розголошувати що-небудь про зміст законопроекту. Представник Ердоган заявив, що Туреччина буде "підтримувати лівійський уряд і лівійський народ".

Також Калин заявив, що інші країни - у тому числі Росія, ОАЕ та Єгипет - постачають у Лівію танки, снаряди та іншу зброю, підтримуючи Лівійську національну армію на чолі з маршалом Халіфою Хафтаром. За його словами, це не сприяє врегулюванню ситуації в країні, тому що таким чином "саботується переговорний процес по лінії ООН".

Нагадаємо, раніше парламент Туреччини ратифікував угоду з питань безпеки та військового співробітництва, підписану в листопаді з міжнародно визнаним урядом Лівії.

Раніше члени Ради безпеки ООН висловили глибоку стурбованість у зв'язку з ескалацією насильства в Лівії і закликали всі країни дотримуватись ембарго на поставки зброї.

Як відомо, в Лівії після повалення режиму Муамара Каддафі з 2014 року існує щонайменше чотири паралельних уряди. Найбільше влади у міжнародно визнаного уряду національної єдності на чолі з Фаїзом Сараджою, який базується в столиці країни Тріполі і який підтримала ООН, і у Лівійської національної армії на чолі з військовим генералом Халіфою Хафтаром на сході країни.

Армія на чолі з Хафтаром з початку квітня 2019 року веде наступ на Тріполі.

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