Понад 15 тисяч бійців та 509 танків: у Генштабі розповіли про бойові втрати Росії
Фото: в Україні загинули понад 15 тисяч російських військових (facebook.com/mod_mil_rus)
Росія з початку війни в Україні втратила понад 15 300 бійців. Крім того, за 26 днів війни українські військові знищили 509 ворожих танків.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб ЗСУ.
Орієнтовні бойові втрати противника на 22 березня:
- особовий склад - близько 15 300 осіб;
- танки - 509;
- бойові броньовані машини - 1 556;
- артилерійські системи - 252;
- РСЗВ - 80;
- засоби ППО - 45;
- літаки - 99;
- вертольоти - 123;
- автомобільна техніка - 1 000;
- кораблі/катери - 3;
- цистерни з ПММ - 70;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 35;
- спеціальна техніка - 15.
"Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, радник голови ОПУ Олексій Арестович заявив, що активні бойові дії в Україні закінчаться через 2-3 тижні.
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