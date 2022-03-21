ru ua
Вт, 22 березня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

В Росії опублікували статтю з великими втратами окупантів. Але відразу виправили, - Подоляк

Новость на русском →
Понеділок 21 березня 2022 23:37
В Росії опублікували статтю з великими втратами окупантів. Але відразу виправили, - Подоляк Фото: Михайло Подоляк, радник голови офісу президента України (president.gov.ua)
Автор: Володимир Костирін

У Росії проговорилися про величезні втрати своїх окупаційних військ в Україні, процитувавши на сторінках пропагандистського видання офіційного представника Міноборони РФ із заявою про майже 10 тисяч убитих солдатів. Але незабаром матеріал був уже відредагований.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на радника глави офісу президента України Михайла Подоляка.

Так, на російській "Комсомольській правді" вийшла публікація з розповіддю представника МО РФ Ігоря Конашенкова про втрати їх армії в Україні з моменту вторгнення.

"Але майже відразу з найчесніших пропагандистських міркувань відбулося редагування статті та вичленовування фрагмента про масову загибель військовослужбовців РФ. Фрагмент "за даними Міноборони РФ, у ході спецоперації в Україні ЗС РФ втратили вбитими 9861 особу, поранення отримали 16153 особи…" просто зник. І правильно, навіщо сучасній Океанії знати бодай часткову правду.", - зазначив Подоляк.

Оригінал (був видалений і потім відредагований) доступний за цим посиланням:
https://www.kp.ru/online/news/4672522/

А ось тут можна ознайомитися з архівом: http://web.archive.org/web/20220321131726/https://www.kp.ru/online/news/4672522/

"Російське мистецтво брехати вже не допомагає. Міноборони РФ було змушене офіційно визнати, що в Україні загинуло не 500 осіб, а… 9861. Це багато. Катастрофічно багато для російської пропаганди. І для російських матерів. І це лише початок усвідомлення їхньої національної катастрофи. Тому що в реальному світі загиблих росіян майже вдвічі більше", - коментує ситуацію Подоляк.

Нагадаємо, раніше радник глави ОПУ Михайло Подоляк пояснив, чому російська армія зазнала фіаско в Україні.

Додамо, що за оновленими даними Генштабу ЗСУ, втрати російських військ склали близько 15 тисяч військовослужбовців, до того ж окупанти позбулися майже 500 танків.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Ірина Подоляк Війна Росії проти України
NEWS
Російська еліта розглядає кілька варіантів відсторонення Путіна, - розвідка
Російська еліта розглядає кілька варіантів відсторонення Путіна, - розвідка
DAILY
Торгівля на крові. Або чому економіка Росії приречена на ізоляцію від Європи
Ростислав Шаправськийперший заступник головного редактора Торгівля на крові. Або чому економіка Росії приречена на ізоляцію від Європи