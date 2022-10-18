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У Путина новая стратегия и тактика в войне против Украины, - Данилов

Фото: Алексей Данилов, секретарь СНБО (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

У президента РФ Владимира Путина сейчас изменилась стратегия и тактика в войне против Украины, но население страны этим не запугать.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление секретаря Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексея Данилова в интервью ERR.

"У нас с 24 февраля идет активная фаза боевых действий. Наше население уже довольно спокойно относится к таким вещам (вражеским ударам - ред). Да, это неприятно. Да, это определенные неудобства - сидеть в бомбоубежище. Но мы уверены в своей победе, и что бы Путин ни делал, победа будет за нами", - отметил Данилов.

По его словам, у Путина "новая стратегия, новая тактика и новый взгляд на развязанную им войну".

"Мы готовы к этому, так что еще раз заявляю - никакие его “страшилки” нас не запугают. Мы будем двигаться вперед и освободим всю нашу территорию от российских фашистов", - подчеркнул секретарь СНБО.

Также Данилов отметил, что усиление атак россиян на гражданские объекты будет иметь последствие для российского диктатора.

"То, что он сейчас делает - это предоставляет материалы, которые фиксируются в ежедневном режиме, и которые будут представлены международному суду, который состоится над всеми преступниками. Потому что это преступление против человечности, которое не имеет срока давности", - добавил он.

Напомним, ранее стало известно, что российские оккупанты усилили удары по энергетической инфраструктуре Украины. В частности, 18 октября они при помощи ракет атаковали ТЭЦ в Киеве.

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СНБОАлексей ДаниловВойна России против Украины