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У Путіна нова стратегія та тактика у війні проти України, - Данілов

Фото: Олексій Данілов, секретар РНБО (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

У президента РФ Володимира Путіна зараз змінилася стратегія та тактика у війні проти України, але населення країни цим не залякати.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву секретаря Ради нацбезпеки та оборони України Олексія Данілова в інтерв'ю ERR.

"У нас з 24 лютого йде активна фаза бойових дій. Наше населення вже досить спокійно ставиться до таких речей (ворожих ударів - ред). Так, це неприємно. Так, це певні незручності - сидіти у бомбосховищі. Але ми впевнені у своїй перемозі, і що б Путін не робив, перемога буде за нами", - наголосив Данілов.

За його словами, у Путіна "нова стратегія, нова тактика та новий погляд на розв'язану ним війну".

"Ми готові до цього, тому ще раз заявляю - ніякі його "страшилки" нас не залякують. Ми рухатимемося вперед і звільнимо всю нашу територію від російських фашистів", - підкреслив секретар РНБО.

Також Данілов зазначив, що посилення атак росіян на цивільні об'єкти матиме наслідки для російського диктатора.

"Те, що він зараз робить - це надає матеріали, які фіксуються у щоденному режимі, і які будуть представлені міжнародному суду, який відбудеться над усіма злочинцями. Тому що це злочин проти людяності, який не має терміну давності", - додав він.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що російські окупанти посилили удари по енергетичній інфраструктурі України. Зокрема, 18 жовтня вони за допомогою ракет атакували ТЕЦ у Києві.

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РНБООлексій ДаніловВійна Росії проти України