В частности, пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков нервно ответил на слова президента Украины.

"Не считаю необходимым это комментировать. Не Зеленскому говорить о наших планах", - сказал он.

Что предшествовало

Недавно Зеленский заявил, что российский диктатор готовит основу для расширения мобилизации в РФ. По его словам, Москва также планирует привлечь дополнительных военных из Северной Кореи.

Глава государства сообщил, что Россия хочет получить еще 30 тысяч военных из Северной Кореи. В частности, уже с июня в Воронежской области готовятся, чтобы их принять.

Президент также отметил, что Северная Корея также готовится передать России новые пусковые установки для баллистических ракет, что представляет угрозу не только Украине.

Кроме того, Зеленский подчеркнул, что Россия помогает КНДР приобретать боевой опыт, усовершенствовать вооружение и отрабатывать его применение в реальных боевых условиях.