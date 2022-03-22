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У Путіна назвали умову застосування РФ ядерної зброї

Фото: Дмитро Пєсков (kremlin.ru)
Автор: Антон Федорців

Прес-секретар Путіна Дмитро Пєсков озвучив єдину умову, за якої Росія наважиться застосувати ядерну зброю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Коммерсантъ".

У Кремлі припустили використання ядерної зброї. Однак, на такий крок РФ піде за умови реальної загрози державності.

"Концепція національної безпеки Росії передбачає використання ядерної зброї лише у разі загрози самому її існуванню", – заявив Пєсков.

Наприкінці лютого Путін наказав перевести сили стримування у режим "особливого бойового чергування". До них, окрім далекобійних високоточних ракетних комплексів, належить і ядерна зброя.

До слова, Сполучені Штати зібралися посилити санкції проти Росії вже цього тижня.

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Володимир ПутінРосійська ФедераціяПєсковЯдерна зброя