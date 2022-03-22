У Путина назвали условие применения РФ ядерного оружия

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков озвучил единственное условие, при котором Россия решится применить ядерное оружие.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Коммерсантъ".
В Кремле допускают использование ядерного оружия. Однако на такой шаг РФ пойдет при реальной угрозе государственности.
"Концепция национальной безопасности России предусматривает использование ядерного оружия только в случае угрозы самому ее существованию", – заявил Песков.
В конце февраля Путин отдал приказ перевести силы сдерживания в режим "особого боевого дежурства". К ним, кроме дальнобойных высокоточных ракетных комплексов, относится и ядерное оружие.
К слову, Соединенные Штаты собрались ужесточить санкции против России уже на этой неделе.
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