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У Путина назвали условие применения РФ ядерного оружия

Фото: Дмитрий Песков (kremlin.ru)
Автор: Антон Федорцив

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков озвучил единственное условие, при котором Россия решится применить ядерное оружие.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Коммерсантъ".

В Кремле допускают использование ядерного оружия. Однако на такой шаг РФ пойдет при реальной угрозе государственности.

"Концепция национальной безопасности России предусматривает использование ядерного оружия только в случае угрозы самому ее существованию", – заявил Песков.

В конце февраля Путин отдал приказ перевести силы сдерживания в режим "особого боевого дежурства". К ним, кроме дальнобойных высокоточных ракетных комплексов, относится и ядерное оружие.

К слову, Соединенные Штаты собрались ужесточить санкции против России уже на этой неделе.

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Владимир ПутинРоссийская ФедерацияПесковЯдерное оружие