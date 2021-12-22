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У Путіна назвали умову для нової зустрічі з Байденом

Автор: Дмитрий Кузнецов

У президента Росії Володимира Путіна заявили, що для нової зустрічі російського лідера зі своїм американським колегою Джо Байденом США і Європа повинні дати відповідь на пропозиції Москви про "гарантії безпеки". У Кремлі висловили надію, що переговори щодо них почнуться в січні наступного року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ТАСС.

"Перед тим, як можна говорити про новий саміт, очний саміт (Байдена і Путіна - ред.), потрібно зрозуміти, якою буде конкретна відповідь американської сторони і європейців на ці наші пропозиції", - цитує агентство прессекретаря президента Росії Дмитра Пєскова.

Він нагадав, що Росія передала США і європейським країнам свої пропозиції щодо "гарантій безпеки", проєкти документів і договорів. Пєсков висловив надію, що переговори про російські пропозиції почнуться в січні наступного року.

Нагадаємо, раніше державний секретар США Ентоні Блінкен повідомив, що найближчим часом зустріч Байдена і Путіна не планується.

Відзначимо, в Кремлі допускали, що до кінця цього року може відбутися ще одна розмова між Байденом і Путіним.

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