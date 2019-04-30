У Путина назвали причину решения по паспортам для Донбасса

Фото: Владимир Путин (kremlin.ru)

Паспорта жителям Донбасса выдадут, чтобы у них были действительные документы

Российская Федерация упростила порядок получения паспортов для жителей оккупированного Донбасса, чтобы обеспечить их действительными документами. Об этом заявил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков, передают российские СМИ.

По его словам, российское гражданство позволит жителям Донбасса иметь документы, которые признают не только в России. Отметим, в 2017 году Россия признала так называемые "паспорта", выданные оккупационной властью в ОРДЛО.

"Люди же с Донбасса путешествуют не только на территорию России… Да, в России они, предположим, могли использовать эти документы ("ДНР/ЛНР", - ред.), но никоим образом они не могли это делать где-то в других направлениях", - добавил Песков.

Напомним, ранее 24 апреля президент России Владимир Путин подписал указ, который позволяет жителям оккупированного Донбасса получить гражданство в упрощенном порядке.

Будущий президент Украины Владимир Зеленский заявил, что намерен выдавать украинские паспорта гражданам других стран, которые страдают от авторитарных и коррумпированных режимов. В первую очередь, речь идет о россиянах.