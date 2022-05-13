У Путіна погрожують війнами, кризами і голодом через санкції проти Росії

Санкції проти Росії можуть призвести до нових регіональних воєн, криз і голоду в окремих країнах. При цьому першопричиною в Москві вважають саме санкції, а не те, що до них призвело.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram заступник голови Радбезу Росії Дмитра Медведєва.

На його думку, санкції призведуть до руйнування глобальних ланцюжків поставок товарів з перспективою логістичної кризи; посилення енергетичної кризи в тих країнах, які обмежують постачання російських енергоносіїв; продовольчої кризи в окремих країнах і фінансових криз через підрив стійкості ряду національних валют.

"Виникнуть нові регіональні військові конфлікти в тих місцях, де ситуація не знаходить мирного вирішення протягом багатьох років або ігноруються істотні інтереси великих міжнародних гравців. Активізуються терористи, які вважають, що увага західної влади сьогодні відвернута на розборки з Росією", - зазначив Медведєв.

Він додав, що через санкції можуть початися нові епідемії, будуть утворені міжнародні альянси на основі прагматичних критеріїв і, в кінцевому підсумку, буде створена нова архітектура безпеки з "крахом американоцентричного світу".