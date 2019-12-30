У Путіна назвали "непростою" роботу щодо нового газового контракту

Прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що переговори щодо нової угоди про транзит газу в Європу з Росії через Україну "непрості". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські ЗМІ.

У Кремлі обережні в прогнозах з приводу укладення нової угоди.

"Поки нічого сказати, йдуть переговори, ведеться робота", - сказав він в понеділок.

За його оцінкою, робота дотично нового контракту "непроста".

"Поки не будемо забігати вперед і робити якісь прогнози", - зазначив представник Кремля.

Нагадаємо, у Відні п'ятий день тривають переговори щодо газу між Україною і РФ. Вони почалися в четвер і йшли всі вихідні, продовжаться вдень 30 грудня.

У суботу пізно ввечері глава правління НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв повідомив, що в переговорах є певний прогрес, але узгоджених текстів угод поки немає - "боротьба йде за кожну кому".

Раніше в РФ заявили, що компроміс з Україною по газу був важким вибором.

Нагадаємо, 19 грудня Росія, Україна та Європейська комісія досягли принципової угоди по газу.