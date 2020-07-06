У Путіна назвали дурістю загрозу війни з Україною

У президента РФ Володимира Путіна вважають загрозу повномасштабної військової конфронтації з Україною дурістю. У Кремлі кажуть, що це не сприяє врегулюванню ситуації на Донбасі.

Про це заявив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков, передає ТАСС.

Пєсков спростував інформацію про те, що РФ може вторгнутися в Україну, щоб отримати доступ до води для Криму.

"Це абсолютна дурість. Це штучне нагнітання антиросійської істерії в Україні", - заявив він.

Крім того, перший заступник голови комітету Держдуми з оборони Андрій Красов погрожував Україні провалом у разі військової конфронтації з Російською Федерацією. За його словами, українська армія слабка.

"Якщо вони зважаться на якусь провокацію, для України все може закінчитися дуже плачевно", - вважає Красів.

Нагадаємо, командувач ВМС України Олексій Неїжпапа заявив в інтерв'ю виданню "Думська", що країна готується до російської військової агресії з боку Херсонської області.

Раніше український МЗС закликав українців бути ментально готовими до повномасштабного наступу Росії.

Зазначимо, Збройні сили України готові, щоб стримувати атаку Росії з моря і суші.